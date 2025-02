Ilrestodelcarlino.it - Ascoli: "La gara col Roma City sarà speciale"

Domenicail grande ex della sfida tra l’Atleticoe ile Lucavuole proprio essere del match. L’esterno destro nato il 22 febbraio del 2005 a Pinerolo in provincia di Torino, ha disputato l’anno scorso con la squadra laziale 25 gare, realizzando due reti. Proprio Luca, che ha ereditato la maglia numero 90 di Angelo Traini, ha raccontato l’umore nello spogliatoio bianconero. Luca con il Fossombrone è arrivato un pareggio beffa: che partita è stata in realtà? "È stata una partita molto combattuta. Abbiamo creato diverse occasioni da gol, ma purtroppo non siamo riusciti a concretizzarle. Il Fossombrone si è difeso bene e ha sfruttato le sue opportunità. È un pareggio che ci lascia un po’ di amaro in bocca, perché sentivamo di poter portare a casa i tre punti".