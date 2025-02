Ilgiorno.it - Arte, filosofia e verità: tutto diventa politica

Leggi su Ilgiorno.it

"L’non è uno specchio per riflettere il mondo, ma un mllo con cui dargli forma". Rimandi. Tutt’altro che lontani. E così uno pensa al teatro di ErosAntEros e subito vengono in mente le parole di Majakovskij. Come a dare sintesi a quel percorso sempre politico, mai inoffensivo, dalla natura indisciplinata. Profondamente autoriale nelle ispirazioni testuali, nella cura estetica, negli incroci grammaticali. Un viaggio nel senso. Ancora in corso. Ma dove intanto si festeggiano i primi quindici, furiosi anni di vita della compagnia ravennate fondata da Davide Sacco e Agata Tomšic. Da stasera ospiti della Contraddizione con l’ultima produzione "Sulla difficoltà di dire la". Protagonista Tomšic. Che firma anche l’adattamento del saggio "Cinque difficoltà per chi scrive la" di Bertolt Brecht.