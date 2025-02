Panorama.it - Arte democratica nel Parco delle sculture di Banca Ifis

C’è un tesoro, a Mestre, che in tanti stanno cominciando a conoscere e che sarà di sicuro sempre più noto. È ilInternazionale di Scultura, nel giardino della magnifica Villa Fürstenberg, sede di, visitato da oltre 2000 persone nel suo primo anno di apertura, da aprile 2024. La collezione die installazioni - progetto pensato e realizzato da, voluto dal presidente Ernesto Fürstenberg Fassio, con la cura di Giulia Abate e Cesare Biasini Selvaggi - ha avuto un impatto molto positivo: ogni euro investito nelne genera quasi quattro di valore sociale per il territorio. Ildiriaprirà al pubblico, dopo la pausa invernale, in primavera. Ogni domenica sarà accessibile con prenotazione tramite l'app dedicata “art”. Ricco il programma di visite, workshop, eventi collaterali in calendario.