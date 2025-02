Ilrestodelcarlino.it - Arrigo Lucchini tra palco e dialetto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si fa presto a dire. Si fa presto anche a dire ’commediografo’. Ma, scomparso nel 1984, lo è stato davvero: commediografo, autore di libri, attore di cinema per Pupi Avati e di teatro (fondatore e direttore di compagnie) e studioso di, appunto. Una memoria discenici cittadini che oggi viene custodita come Fondo speciale, che la figlia Annamaria ha voluto donare alla Biblioteca dell’Archiginnasio. Il nucleo documentario dopo un anno di lavoro, studio e inventario ora può essere messo a disposizione del pubblico. L’appuntamento è oggi alle 17,30 nella Sala dello Stabat Mater per la presentnazione alla città, illustrato da Maria Grazia Bollini (Biblioteca dell’Archiginnasio); Annamariaporterà un ricordo del padree di Davide Amadei, lo scrittore Marco Poli parlerà della figura e dell’attività die della sua compagnia.