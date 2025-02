Lapresse.it - Arresti ultras, Milan e Lega Serie A chiedono di costituirsi parte civile

Leggi su Lapresse.it

L’ACe laA hanno chiesto dinel primo processo aglidelle curve di San Siro arrestati lo scorso 30 settembre nell’inchiesta per associazione a delinquere ‘Doppia Curva’ della Direzione distrettuale antimafia dio. Gli imputati, Christian Rosiello, ex bodyguard del rapper Fedez, Riccardo Bonissi e Francesco Lucci fratello del leader della curva Sud rossonera, sono tutti apnenti al tifo organizzatoista e difesi dall’avvocato Jacopo Cappetta hanno scelto di celebrare il processo con rito ordinario. La decisione del collegio della sesta sezione penale del tribunale dio (presidente Simi) sulla richiesta di costituzionedel club di via Aldo Rossi e dellaCalcio sarà presa alla prossima udienza del 20 marzo.