Lortica.it - Arrestato 25enne per truffa e resistenza a pubblico ufficiale: raggirava anziani fingendosi un carabiniere

I Carabinieri della Stazione di Pergine Valdarno, in provincia di Arezzo, hanno tratto in arresto undi origini campane nel corso del pomeriggio di ieri. Il giovane è accusato dei reati di “” e “”. L’operazione è scattata a seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini delle frazioni di Laterina e Pergine Valdarno, che avevano denunciato tentativi diai danni diattraverso telefonate di falsi carabinieri.I militari, coordinati dalla Sezione Operativa di Arezzo, hanno predisposto un servizio di perlustrazione che ha portato all’intercettazione delalla guida di un SUV, successivamente accertato come noleggiato a Napoli. Alla vista dei Carabinieri, il ragazzo ha tentato la fuga lungo la SR 69, diretto verso il Valdarno.