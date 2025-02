Ilfattoquotidiano.it - Arrestata la donna polacca che giura di essere Madeleine McCann: “È accusata di aver perseguitato e molestato i genitori della bimba scomparsa”

“Sono io Maddie, ho fatto il test del DNA”. Il colpo di scena sulla bambinain Portogallo nel 2007, nelle parole di Julia Wandelt, ha fatto il giro del mondo. Diciotto anni dopo labambina inglese (in vacanza con inella zona di Algarve), la ragazza ha effettuato nuovi test e ha rilanciato la notizia. Una volta sbarcata in Gran Bretagna però è stata, come riporta il Daily Mail.Laè stata fermata all’aeroporto di Bristol con “l’accusa didi, Kate e Gerry”. La 23enne, appena arrivata da Wroclaw in Polonia, avrebbe dovuto incontrare un’amica che vive a Cardiff, quando è stata circondata dagli ufficiali di fronte ai passeggeri sbalorditi. Anche l’amica è statae portata via.