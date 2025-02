Notizie.com - Aria calda in auto, fai attenzione: rischi una multa di oltre 400 euro

Leggi su Notizie.com

Tenere l’dell’accesa durante l’inverno, in alcuni casi, può far scattare pesanti multe: cosa dice in merito il Codice della Strada e quali sono le sanzioni.L’inverno è ormai entrato nel vivo e le temperature si sono notevolmente abbassate in tutte le zone del nostro Paese. Per contrastare il freddo e quando si viaggia in, molti utilizzano il rismento del veicolo che per funzionare sfrutta il calore del motore.in, faiunadi400(Notizie.com)Bisogna, però, fare particolare. In pochi sanno che utilizzando l’impianto di rismento dell’, in alcuni casi, potrebbero scattare delle pesanti multe, come previsto dal Codice della Strada. Capiamo, nel dettaglio, quando non è consentito attivare l’ine quali sono le sanzioni previste dalla legge che possono superare anche i 400