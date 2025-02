Lortica.it - Arezzo, un “gratta e vinci” da 15 euro regala tre milioni a un pensionato

Un grattino da 15ha cambiato la vita di unaretino sulla settantina, trasformandolo in un milionario. L’uomo, che non era un giocatore abituale, ha vinto ben tredicon un biglietto del “” acquistato in una tabaccheria alla periferia di. La scena, raccontata dal tabaccaio Marco Gagliardi, è stata emozionante: «Quando gli ho detto che aveva vinto, ho dovuto sorreggerlo per evitare che cadesse a terra».Il fortunatotore, unche frequenta saltuariamente la tabaccheria del centro commerciale Setteponti, ha acquistato il biglietto a fine gennaio. Dopo averloto nella galleria del centro, è tornato dal tabaccaio perplesso, chiedendo conferma dellata. «Mi pare di aver vinto qualcosa, guardi anche lei», ha detto l’uomo.