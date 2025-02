Lanazione.it - Arezzo, Bucchi gioca la carta Dezi. L’ha già allenato: novità in mediana

L’pesca tra gli svincolati. Il club amaranto ha, infatti, perfezionato l’accordo con centrocampista Jacopo. Classe ‘92, era rimasto senza contratto da giugno dove aver terminato la sua esperienza con la maglia del Padova. Negli ultimi giorni si stava allenando con l’Audace Cerignola, capolista del girone C, e sembrava prossimo ad accasarsi con i pugliesi, ma l’inserimento dell’ha fatto virare iltore verso l’approdo in Toscana. Ha firmato fino al 30 giugno.è un centrocampista molto duttile che può essere impiegato da play, da mezz’ala o anche da rifinitore in certi casi. L’abruzzese è cresciuto nelle giovanili del Napoli, dove ha iniziato anche la sua carriera professionistica. Pur non trovando mai molto spazio in prima squadra. Nel corso degli anni, ha collezionato diverse esperienze in prestito,ndo in serie B e serie C con squadre come Bari, Crotone, Empoli, Parma, Perugia, Pescara, Padova, Venezia e Virtus Entella.