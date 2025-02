Fanpage.it - Area a rischio ambientale: l’ombra di un favore di Rocca al termovalorizzatore di Roma

Leggi su Fanpage.it

Il Comune di Albano ha inviato una lettera alla Regione Lazio per chiedere quali aree sono sotto esame da parte dell'Arpa per valutare l'istituzione di un'ad alto. Il sospetto è che i terreni su cui dovrebbe sorgere ildi Santa Palomba non siano stati analizzati: "Ma ogni eventuale esclusione, tesa a favorire ildi Roberto Gualtieri, sarebbe una precisa responsabilità politica della giunta regionale".