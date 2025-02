Lanazione.it - Archivio di Stato, oggi parlano le parti civili

Prenderanno parolagli avvocati di parte civile nel processo dell’di. A intervenire in aula davanti al giudice Giorgio Margheri saranno i legali Piero Melani Graverini e Luca Fanfani, che assistono la signora Luglioli, vedova di Piero Bruni, e Riccardo Gilardoni, per la famiglia di Filippo Bagni. Era il 20 settembre del 2019 quando i due dipendenti dell’didi Arezzo vennero investiti da una raffica di Argon mentre erano arrivati a controllare l’allarme che era scattato in mattinata. Per la loro morte la procura di Arezzo ha chiesto 10 condanne ma tutte inferiori a due anni, per ciascuno di loro sono state chieste le attenuanti generiche. Nell’elenco ci sono anche l’allora direttore dell’Claudio Saviotti, così come la dirigente che l’aveva preceduto Antonella D’Agostino.