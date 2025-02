Ilfattoquotidiano.it - “Approva l’uso strumentale della commissione Covid”: le opposizioni chiedono le dimissioni del presidente Lisei (FdI)

“Marcodeve dimettersi”. Lea una sola voce che il senatore di Fratelli d’Italia lasci la presidenzad’inchiestaper aver partecipato alla conferenza stampa del suo partito, organizzata mercoledì, per “denunciare” lo “scandalo mascherine”. Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra attaccanosu tutta la linea, poiché – ricordano – durante la conferenza stampa “sono state riportate dichiarazioni di un singolo soggetto senza adeguata verifica e documentazione”.Un appuntamento, quello voluto dai meloniani, che era stato stigmatizzato anche da Forza Italia. Fratelli d’Italia aveva fissato l’incontro per riportare le dichiarazioni di Miguel Martina, già funzionario dell’Agenzia delle dogane, che aveva riferito in audizione come sarebbero state lasciate circolare milioni di mascherine con logo Ce contraffatto.