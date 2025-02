Liberoquotidiano.it - Applausi a Draghi se critica l'Ue. Ma se lo fa l'americano Vance la sinistra insorge

È innegabile che il discorso di Monaco del vicepresidente Usa L.D.sia risultato urticante agli orecchi dei leader europei. Ma chiediamoci come mai le sferzate dihanno avuto come reazione alti lamenti e indignazione diffusa mentre quando a bacchettare l'Ue è Marioglisi sprecano. Eppure, restando al succo, alla sostanza degli interventi dei due – ultimo quello di Marioalla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo – entrambi hanno chiesto all'Europa di battere un colpo, di fare qualcosa, di darsi una mossa, di uscire dal chiacchiericcio. Sentiamo: «Il presidente Trump crede che i nostri amici europei debbano svolgere un ruolo più importante nel futuro di questo continente. Questo termine “condivisione degli oneri” pensiamo sia una parte importante dell'essere in un'alleanza, che gli europei si facciano avanti mentre l'America si concentra sulle aree del mondo che sono in grande pericolo».