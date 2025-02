Internews24.com - Appiano Gentile Inter: nerazzurri a lavoro in vista del Genoa, tegola Sommer e altri 2 a rischio forfait

Giornata di allenamento per i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal KO rimediato contro al Juve. Per la sfida di sabato contro il Genoa non ci sarà Yann Sommer, il quale ha rimediato un serio infortunio alla mano che lo terrà ai box per circa un mese: in dubbio anche Carlos Augusto e Marcus Thuram.

Infortunati: la situazione dall'infermeria nerazzurra

Di Gennaro: intervento chirurgico di reinserzione legamentosa del collaterale ulnare del primo dito della mano sinistra.