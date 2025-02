Bergamonews.it - Appartamento benessere: fare spazio a mobili e colori che fanno stare bene

Sempre più importante sta diventando il rapporto tra ilpsicofisico e la nostra casa, tant’è che della relazione tra questi due aspetti della vita quotidiana se ne ha sempre maggiore cura.Nel nostro ultimo progetto abbiamo arredato un’intera casa sotto il segno. Di seguito ti raccontiamo il risultato.“La casa è il posto dove più di tutti possiamo esprimere noi stessi e ritrovarci la sera dopo una giornata di lavoro. Lasciando le ansie e la stanchezza fuori. Abbiamo in mente una casa rilassante e vorremmo che l’arredamento ci aiuti a renderla tale”. – Carla e Francesco clienti Pensarecasa Milano.La casa antistress: un insieme diessenziali e dirilassantiPer riuscire nell’intento, abbiamo fin da subito concepito questa ricerca delcome un vero e proprio stile di vita per trasformarlo al meglio in realtà attraverso un progetto di arredamento studiato ad hoc.