Apnee del sonno, in cura a Forlì dall’Australia”

, 20 febbraio 2025 – L’ospedale ‘Morgagni-Pierantoni’ si conferma un centro di eccellenza per il trattamento delleostruttive del, come dimostra il caso di Siddique Ahamed Mohamed, un paziente residente a Perth, in Australia, che ha scelto la struttura per risolvere la patologia che lo affligge. Dopo aver preso contatti con Andrea De Vito, direttore del reparto di Otorinolaringoiatria die Faenza, Siddique è arrivato in città per sottoporsi a un intervento di chirurgia robotica. L’operazione, svolta nei giorni scorsi, è andata a buon fine, segnando un importante passo verso il miglioramento della sua qualità di vita. “Il paziente – spiega il primario – ha scelto il nosocomio forlivese per eseguire l’intervento di riduzione della base lingua, che prevede l’utilizzo del robot chirurgico.