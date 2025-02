Laspunta.it - Anzio e Nettuno approvano l’odg per chiedere la conferenza dei Sindaci della Asl Rm6

I consigli comunali di, riuniti in forma congiunta, hanno approvato all’unanimità l’ordine del giorno che dà mandato aidila convocazionelocale sulla sanità e al tempo stesso di avviare il confronto con la Regione Lazio e la Asl Roma 6 relativamente a una serie di criticità emerse di recente e sottolineate durante il dibattito in aula.Leggi di seguito l’ordine del giorno https://www.comune..roma.it/archivio10notizie-e-comunicati03410.html “Il confronto con la Regione è stato aperto già in occasione dell’inaugurazione del punto nascita di Velletri e andrà avanti – hanno detto il sindaco di, Aurelio Lo Fazio e quello di, Nicola Burrini – ringraziamo i consiglieri comunali per il dibattito di oggi, ribadiamo che non ci sono questioni di campanile ma sui servizi per la salutepopolazione saremo sempre in prima fila.