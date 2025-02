Fanpage.it - Anziano cade in garage e resta bloccato tutta la notte: muore di freddo a 75 anni

Un uomo di 75è morto a Morgano (Treviso) dopo una rovinosa caduta avvenuta inche non gli ha permesso di rientrare in casa. L'è infatti rimasto a terralae le temperature sempre più basse ne hanno causato la morte per ipotermia.