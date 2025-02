Firenzetoday.it - Anziani morti in Rsa, no anomalie sul cibo. L'azienda: “Avanti con verifiche interne”

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayNessuna anomalia sulservito nelle Rsa. È quanto emergerebbe dalle analisi sui campioni diprelevati dalla cucina e dal centro cottura della struttura di Pelago. Campioni portati in laboratorio per capire cosa tra passato di.