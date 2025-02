Lapresse.it - Anziani morti in rsa a Firenze: disposta riesumazione di due salme

Nell’ambito dell’inchiesta, ancora a carico di ignoti, per i reati di omicidio colposo e adulterazione o commercio colposo di sostanze alimentari, avviata dalla procura diin seguito al focolaio di gastroenterite verificatosi tra gli ospiti di quattro rsa die provincia facenti capo alla società Sereni orizzonti, che ha causato tree malori per altri 114su un totale di 173, la pm titolare del fascicolo, Benedetta Foti, ha disposto la, finalizzata all’effettuazione dell’esame autoptico, delledi due delle tre vittime: quella di Giampiero Samuelli, 88 anni, che era stato seppellito a San Giovanni Valdarno (Arezzo), e quella di Carla Ferretti, 80 anni, seppellita a Figline Valdarno ().Glidopo la cenaEra già statal’autopsia per Daria Tanzini, 89 anni, la cui salma ancora non era stata seppellita.