Dayitalianews.com - Anziana indigente ruba una scatoletta di tonno al supermercato, un carabiniere impietosito la paga di tasca sua

Leggi su Dayitalianews.com

Un’donna over 80 è entrata in undi Biella per acquistare qualcosa da mangiare poiché, come ha rivelato in seguito ai carabinieri, non mangiava da giorni e aveva i crampi allo stomaco. Purtroppo la pensione è quella che è, quindi ha cercato di trafugare unadiper nonrlo, ma le è andata male.Il furto dell’alL’donna per risparmiare qualche euro ha provato a nascondere ladinel giubbino, anziché nel carrello dove aveva riposto altri prodotti. Sperava di non essere notata, invece i dipendenti delse ne sono accorti e hanno avvisato il vicino comando dei carabinieri. Poco dopo sul posto è sopraggiunta una pattuglia, che ha fermato la donna che era appena uscita dal.L’, mortificata, ha raccontato ai militari la sua triste storia, spiegando che avevato quelladisolo perché spinta dalla fame.