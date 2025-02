Lanazione.it - “ANTologia d’autore”: la musica di Morricone per sostenere la Fondazione ANT

Pisa, 20 febbraio 2025 –ANT, ente che dal 1978 si occupa di assistenza domiciliare ai malati di tumore e prevenzione oncologica, nel 2024 ha aperto una Delegazione a Pisa, su iniziativa del volontario e Delegato Pietro Augello. L’operato diANT si basa sul principio dell’Eubiosia (dal greco, eu/bene - bios/vita, “la buona vita – vita in dignità”), intesa come insieme di qualità che conferiscono dignità alla vita in ogni fase della malattia. Da questo valore nascono le attività gratuite di assistenza medico - specialistica domiciliare ai malati di tumore e i progetti di prevenzione oncologica, resi possibili in tante aree di Italia principalmente dalle donazioni di aziende e dalla raccolta di fondi tra privati. La Delegazione di Pisa diANT è già da tempo impegnata nella raccolta fondi che ha sin qui permesso l’organizzazione di visite gratuite aperte alla cittadinanza per la diagnosi precoce di diverse patologie.