Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 20 febbraio 2025 | Trono Classico e Over

Leggi su Tpi.it

, giovedì 20è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, giovedì 20, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diSecondo leandrà in onda la puntata registrata lo scorso 11. Protagonista, molto probabilmente, il tronista Gianmarco Steri, il barbiere romano che non è stato scelto da Martina De Ioannon. Il giovane ha portato in esterna Liane e Francesca: la prima si è presentata al suo negozio per un taglio di capelli e si è raccontata dicendo di soffrire molto la lontananza dalla sua famiglia, con la seconda non sono mancati gli abbracci.