Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Uomini e Donne: Bacio Tra Barbara E Il Suo Pretendente!

Leggi su Uominiedonnenews.it

esce con un nuovoe dice di trovarsi bene con lui, e lo bacia. Gianmarco invece litiga con una corteggiatrice!È stata registrata da poche ore una nuova puntata di, che ha vistoDe Santi al centro dell’attenzione. La dama infatti ha baciato il suoper la prima volta, dopo diverse altre frequentazioni iniziate in questo periodo che però erano naufragate piuttosto velocemente. Spazio poi anche a Gianmarco e non solo.bacia il suo corteggiatore!Da poco è stata registrata una nuova puntata diè stata protagonista poiché ha deciso di approfondire la conoscenza con uno dei pretendenti che si erano recati nel programma per lei. Con gli altri corteggiatori invece le cose non erano andate altrettanto bene e lei aveva sospeso la conoscenza con loro.