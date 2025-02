Tutto.tv - Anticipazioni UeD: rivelazione sul trono di Tina, coppia via e sfilata

Leggi su Tutto.tv

Ledi Uomini e Donne, relative alle ultime due registrazioni che sono state effettuate, quella del 18 e del 19 febbraio, rivelano che Maria De Filippi ha fatto unasuldiCipollari, ma non solo. C’è stata ladelle donne e non sono mancate liti e colpi di scena.suldiCipollari a Uomini e DonneNelle prossime puntate di Uomini e Donne ci saranno momenti molto concitati, stando alleriportate da Lorenzo Pugnaloni. Partendo daldiCipollari, la dama uscirà in esterna con Cosimo e insieme pianificheranno il viaggio che lui le ha promesso di fare a Parigi. Con Angelo, invece, la situazione è del tutto differente. Si scoprirà, infatti, che il cavaliere ha scritto anche a Morena delOver.