Dilei.it - Anticipazioni Grande Fratello del 20 febbraio, la crisi tra Tommaso e Mariavittoria

Leggi su Dilei.it

Per gli appassionati del, si prospetta una serata piena di emozioni, colpi di scena e momenti indimenticabili. Giovedì 20, in prima serata su Canale5, torna l’appuntamento con il reality show più seguito d’Italia, condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco, come sempre, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, pronte a commentare le dinamiche della Casa, mentre Rebecca Staffelli raccoglierà le opinioni dei telespettatori. Il televoto è ricchissimo di possibilità, mentre i sondaggi non danno una stima certa di chi potrebbe uscire definitivamente dal gioco., ledel 20Il televoto di questa settimana è tra i più combattuti della stagione: ben 10 concorrenti sono a rischio eliminazione. Amanda, Chiara, Federico, Iago, Giglio, Maria Teresa,, Maxime, Shaila e Stefania Orlando sono in bilico, e solo il pubblico potrà decidere chi dovrà abbandonare il gioco.