Ilnapolista.it - Anguissa è diffidato (rischia per l’Inter) ma Conte non vuole rinunciare a lui a Como (Gazzetta)

La diffida di Anguissa (che a Roma contro la Lazio ha rimediato l'ammonizione nel primo tempo) preoccupa i tifosi del Napoli in chiave Inter. Ma prima c'è da giocare a Como (domenica ore 12.30). Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano: Un diffidato è semplicemente un calciatore che non deve assolutamente sbagliare nulla, né un fallo, un tackle, né un'entrata, men che meno un atteggiamento e Frank Anguissa, che nell'elenco c'è appena finito, è diventato suo malgrado l'argomento di discussione popolare e l'espressione d'una sottile forma di "paura" collettiva. Anguissa è un pilastro del Napoli, le ha giocate tutte, non ha nessuna intenzione di saltare l'Inter e Conte, per questo, neppure di negargli la sfida di Como, domenica prossima alle 12.