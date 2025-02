Ildifforme.it - Andrea Delmastro condannato a 8 mesi, il sottosegretario alla Giustizia non si dimette: cosa accadrà ora?

Leggi su Ildifforme.it

Il Tribunale di Roma haa ottodi reclusione il, per rivelazione di segreto d’ufficio in relazionevicenda dell’anarchico Alfredo Cospito. La pena è stata sospesa, ma perè stata applicata anche l’interdizione dai pubblici uffici per un anno. Nonostante la condanna,ha annunciato di .L'articoloa 8, ilnon si? proviene da Il Difforme.