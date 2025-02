Tpi.it - Andrea Casu del Pd alza le barricate contro Musk in Parlamento: il governo sostenga l’industria nazionale

Il Partito democratico ha chiesto alMeloni di “garantire il sostegno al” dell’Aerospazio, sottolineando i rischi di “aprire la porta a Starlink di Elon, mettendo in secondo piano le imprese italiane ed europee del settore”.“L’Italia deve essere protagonista della crescita industriale nello spazio e non il primo Paese Ue a cedere il proprio futuro tecnologico a un operatore privato straniero”, hanno fatto sapere i deputati dem Vinicio Peluffo, capogruppo Pd in Commissione Attività produttive,, della presidenza del Gruppo Pd, e Christian Di Sanzo.“In Commissione Attività produttive è iniziato il confronto sul disegno di legge sull’Aerospazio del ministro Urso. L’articolo 25, così come formulato dal, rischia di aprire la porta a Starlink di Elon, mettendo in secondo piano le imprese italiane ed europee del settore”, hanno aggiunto i rappresentanti dem.