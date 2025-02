Anche la Juve fuori dalla Champions ai playoff, passa il Psv. Avanti il Real, Mbappè manda a casa Guardiola

Leggi su Open.online

Lantus deve salutare laLeague. Niente ottavi per i bianconeri di Thiago Motta, dopo che il Psv Eindhoven li ha battuti 3-1 (1-2) alla fine dei supplementari dei. Decisivo il terzo gol per gli olandesi messo a segno da Falmingo nel primo dei supplementari, dopo una ribattuta incerta di Di Gregorio che respinge con un piede. A segno per laera stato invece Tomothy Weah al 63?. Nel finale Vlahovic illude colpendo il palo. Mbangula poco dopo spreca, quando ormai restano un pugno di minuti alla fine e ormai sempre meno energie.IlMadrid ha battuto 3-1 (2-0), con tripletta di Kylian Mbappé, il Mster City di Pepnel ritorno deidiLeague ed accede agli ottavi di finale. All’andata ilaveva vinto 3-2.