Anche Di Gennaro infortunato è emergenza portieri | ecco chi andrà in panchina

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’infortunio rimediato in giornata da Yann Sommer scombina le carte in tavola di casa Inter per quanto riguarda la gerarchia tra pali. Lo svizzero non è l’unico estremo difensore nerazzurro costretto ai box, lì vi troverà infattiRaffaele Di, operatosi alla mano lo scorso dicembre. Simone Inzaghi si trova così privo di ben due dei suoi tre, motivo per cui è giunto il momento di aggregarsi in prima squadra per due giovani prospetti provenienti dalla Primavera.Infortunio Sommer: salta Genoa, Lazio e Napoli. A rischiol’andata di ChampionsCalligaris e Zamarian in prima squadraRispettivamente classe 2005 e 2006, Alessandro Calligaris e Matteo Zamarian sono appena divenuti fino a nuovo ordine il secondo e il terzo portiere della squadra maggiore nerazzurra. I due si sono spesso alternati negli impegni della Primavera di Ztta, con Calligaris, quarto portiere nelle gerarchie di inizio anno, che già da diverse settimane sta respirando l’aria dei grandi, avendo avuto modo di lavorare spesso nell’ultimo mese con il gruppo di Inzaghi.