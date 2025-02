Ravennatoday.it - Anagrafe e stato civile, sospensione dei servizi online per il passaggio al nuovo sistema

Da lunedì 24 febbraio sarà on line ilapplicativo informatico Akropolis demografici. Per consentire il trasferimento di tutti i dati, dalle 13 di sabato 22 febbraio alle 20 di lunedì 24 febbraio, idi An@grafe eon-line del Comune non saranno consultabili e non si.