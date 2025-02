Leggi su Ildenaro.it

Bucarest, 20 feb. (askanews) – (di Cristina Giuliano) “Ladimostra di esseread affrontare le crisi, scoraggiare i conflitti edi terreno dove presta servizio: sono orgoglioso di tutti i partecipanti a Steadfast Dart 25 e sono orgoglioso dell’intera squadra di combattimento della”. Così l’Stuartcomandante delle Forze Navali degli Stati Uniti in Europa, comandante delle Forze Navali degli Stati Uniti in Africa e a capo del Comando delle Forze Congiunte Alleate a Napoli. Rispondendo a una domanda di askanews poco dopo,ha detto che “dobbiamo schierare forze come deterrenza e difesa dalle minacce. Il valore è accresciuto dall’uso della Allied Reaction Force nel primo dispiegamento. E siamo qui perdi questo Paese”, ha aggiunto l’da Galati, cittadina della Romania di confine con l’Ucraina.