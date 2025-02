Laprimapagina.it - Amministrative Rende 2025. Claudio Castiglione: serve un progetto serio per la rinascita del centro storico

Le elezioni comunali di, previste per il, sono ormai alle porte e il dibattito politico si fa sempre più acceso. Secondo le dichiarazioni di, esponente del movimento civico Libertà e Giustizia Sociale, la situazione appare frammentata e confusa, con molteplici tavoli politici e presunti candidati a sindaco che non sembrano conoscere appieno la realtà della città.critica in particolare le candidature avanzate dal Partito Democratico e da Forza Italia, accusando i partiti di promuovere nomi che non hanno legami concreti con.Al momento, i candidati ufficiali per la carica di sindaco sono Luciano Bonanno, con undefinito “giovane e libero”, e l’avvocato Francesco Corina, sostenuto da Noi Moderati., tuttavia, non nasconde le sue rinei confronti di quest’ultimo.