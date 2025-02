Ultimouomo.com - Amici mai

Mentre l'Italia viene ipnotizzata dalla sigla di Sanremo, il 13 febbraio Il Fatto Quotidiano pubblica una notizia sconcertante: tra il 2020 e il 2021, Giacomo Tortu, fratello e manager di Filippo Tortu, avrebbe cercato di ottenere i dati sulle analisi del sangue di Marcell Jacobs, alla ricerca di sostanze illecite e doping. Per le stesse ragioni, secondo la ricostruzione del Fatto, Giacomo Tortu avrebbe chiesto anche di avere i tabulati e le intercettazioni telefoniche delle conversazioni di Marcell Jacobs con il suo staff, materiale da cui però non sarebbe emerso nulla di incriminante. Queste informazioni fuoriescono dalle indagini sul caso della SRL Equalize, una società che è accusata dalla Procura di Milano di "aver fatto accessi illegali alle banche dati dello Stato per ottenere informazioni riservate su alcune società e su persone in vista", come riporta Il Post.