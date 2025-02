Biccy.it - Amici, Alessia delusa da Luk3: “Mi ha già dimenticata con Raffaella, è cattivo!”

Pecchia eadhanno avuto una relazione che è terminata da pochi giorni e se lei sembrerebbe essere sempre innamorata, lui ha già puntato un’altra ballerina, taleMitaritonna, nuova concorrente voluta da Deborah Lettieri.L’avvicinamento fraha mandato in crisiche è scoppiata a piangere con Niccolò: “Luca è proprio, giustamente sa che ci sto male e ci prova con quella nuova di latino? Lo sa che mi dava fastidio, lo sta facendo apposta“.Alla luce di questo malumore,ha voluto un confronto con. “Se questo avvicinamento ti dà fastidio io lo evito perché sono una ragazza, so cosa significa“. “Questa cosa mi ferisce perché per me non è stata con Luca una cosa così tanto per. Io non ce l’ho con te,, ma con lui perché per una questione di rispetto io se fossi stata in lui avrei evitato di creare alcune situazioni“, ha risposto lei.