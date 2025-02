Anteprima24.it - Ambiente e animali, il vice Presidente della Camera Costa in città

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 27 febbraio 2025, alle ore 17:30, il CircoloStampa di Avellino ospiterà un convegno di grande rilevanza dedicato all’educazione ambientale, alla biodiversità e al benessere animale. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per approfondire temi cruciali per la salvaguardia del nostro pianeta e per il rispetto di tutte le forme di vita che lo abitano.Il convegno vedrà la partecipazione di illustri relatori, tra cui Sara Spiniello, referente di CADAPA, Alfredo Riccio, rappresentante di interessi delle ONGste, Luciano Ratini, responsabiledi LEAL, e Sergiodei Deputati. Questi esperti porteranno le loro preziose esperienze e competenze, contribuendo a stimolare un dibattito costruttivo su come possiamo tutti fare la nostra parte per tutelare l’e gli