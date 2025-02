Iltempo.it - Altro schiaffo alla sinistra: sul caso Cospito chiesta l'assoluzione di Delmastro

La procura di Roma ha chiesto l'per il sottosegretarioGiustizia Andreaimputato, con l'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio, in relazione aldell'anarchico Alfredo, difeso dall'avvocato Giuseppe Valentino, è presente in aula. Nel procedimento sono parti civili i parlamentari del Pd che incontrarono in carcere l'anarchico, Andrea Orlando, Silvio Lai, Debora Serracchiani e Walter Verini. «Mi vorrei muovere dall'idea di segreto: tutti, fin dall'iniziò sapevano che questa roba era 'segreta' o 'non segreta', io non lo sapevo e mi sono messo sui libri per studiare. Come faccio sempre», dice, nel corso della sua requisitoria, il procuratore aggiunto Paolo Ielo. «Abbiamo prodotto la ridi archiviazione» pere noi «non ci spostiamo di un millimetro da qui», aggiunge Ielo.