Alta velocità | Lavori finiti entro il 2028

La missione del passantedi Firenze è chiara: scorporare i flussi di traffico su rotaie, separare l’con i treni regionali attraverso una specializzazione delle linee, liberare e decongestionare Santa Maria Novella aumentando l’offerta a favore dei pendolari di 200 corse in più, da 414 a 616. Servirà però attendere ilprima di poter veder sorgere la nuova stazione Belfiore su tre livelli (il primo di superficie, il secondo a 15 metri di profondità per lo smistamento dei flussi passeggeri, e il terzo a -25 metri per il fascio binari delle frecce. Per adesso, affacciandosi al cantiere del camerone lungo 450 metri e largo 50 si intravedono i getti dei solai e le strutture intermedie. Ma resta evidente come Firenze abbia un gran bisogno - se non vuole più rischiare accuse di essere il collo di bottiglia d’Italia, d’intralcio al collegamento rapido Milano-Roma - della mastodontica infrastruttura da 2,7 miliardi di euro, lunga 8,35 chilometri (di cui 7 in superficie) collegando le due stazioni di Campo di Marte e Castello, che vede Rfi come committente, Italferr alla Direzione, il Consorzio Florentia - nato dalla fusione delle due società Pizzarotti e Saipem - come stazione appnte, e la Regione come veicolo che ha rimesso in moto nell’ottobre 2023, dopo il revamping, la prima delle tue talpe da 1.