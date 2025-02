Quotidiano.net - Alpaca o Broccoli Haircut, il taglio amato dai giovani e non solo

Lo abbiamo già visto sul palco dell'Ariston, al Festival di Sanremo, nella sua versione più riccia, sfoggiato da Stash dei The Kolors, Tony Effe e Rocco Hunt. È ildi capelli che va per la maggiore in particolare tra i pre-adolescenti e ha un nome ben preciso e particolare:, noto anche come. Cos’è l’Si tratta di una variante del Faded Cut, con lati e nuca rasati e ciocche più lunghe nella parte superiore. Un’acconciatura che, sui social, è stata spesso paragonata all’omonimo mammifero sudamericano, l’. Eppure, quello che sembravauno scherzo sui social si è trasformato in un vero e proprio fenomeno di stile, grazie anche all’influenza di creator come Noah Beck e Jack Doherty, molto seguiti su YouTube e TikTok. La versione sanremese di questo look è meno soffice e spettinata rispetto a quella diffusa sui social, con ricci più definiti e stretti, tanto da essere definita, ormai di tendenza su TikTok.