Alma I tifosi delusi | Non può finire così

C’è attesa negli ambienti sportivi fanesi per capire di quale morte dovrà morire l’Juventus Fano, travolta da debiti che nessuno ha intenzione di pagare. E cioè se sarà il curatore delle quote societarie Carmelo Cogliandro a dare il via alla liquidazione volontaria oppure se toccherà al presidente Salvatore Guida portare i libri in tribunale per chiedere la liquidazione giudiziale. In un caso o nell’altro, la sorta pare segnata, come ormai hanno capito ifanesi. "Situazione molto complicata, – chiarisce Luca Navacchia del Club Forza– e a prescindere dal tentativo appassionato di Cogliandro è impossibile trovare dei sostegni in una situazione debitoriapesante e soprattutto oscura. È giusto che si percorrano ora altre strade per riprendere titolo sportivo e nome, non dando neanche un centesimo a personaggi che oltre ad aver distrutto tutto si permettono pure di dare la colpa ad altri.