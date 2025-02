All’Ikea scatta lo sciopero salta il tavolo sul contratto | lo stop in tutta Italia per 24 ore

Leggi su Open.online

Ikea «non rispetta i suoi stessi principi nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori». Per questo, i sindacati hanno dichiarato 24 ore diche coinvolgeranno i dipendenti di. A scatenare l’agitazione è lo stallo delle trattative per il rinnovointegrativo dei lavoratori della società svedese. Dopo oltre un anno e mezzo di incontri serrati, infatti, l’azienda ha completamente ignorato le richieste sindacali, voltando le spalle ai propri dipendenti, hanno scritto le sigle Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs in un comunicato congiunto.Le condizioni «inaccettabili»Nella nota si legge di richieste di Ikea che i dipendenti ritengono «inaccettabili». Tra queste ci sono «il mancato riconoscimento delle maggiorazioni ai nuovi assunti, un sistema derogatorio e peggiorativo delle professionalità, cancellazione della “malattia statistica”, obbligatorietà del lavoro festivo».