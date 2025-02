Ilrestodelcarlino.it - All’Eurosuole parata di stelle dello sport per il primo Gran Galà

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leprotagoniste nel pomeriggio dell’Eurosuole forum. Si chiama "" l’appuntamento in programma lunedì alle 17 al palazzetto di via San Costantino, dove intere realtà e singoli protagonistiracconteranno le loro carriereive, i successi e gli insuccessi, il duro lavoro per raggiungerli e i futuri progetti intervistati dai noti giornalistiivi Simona Rolandi e Pierluigi Pardo. Ad alternarsi saranno l’ex calciatrice e allenatrice Carolina Morace, la campionessa di getto del disco e lancio del peso Assunta Legnante, gli ex ori della scherma Valentina Vezzali e Aldo Montano, le ginnaste della ritmica Fabriano, il nuotatore Manuel Bortuzzo, gli ex calciatori Fabio Galante, Francesco Montervino, Paolo Cannavaro, Massimo Ambrosini e Walter Zenga, l’ex canoinsta Antonio Rossi, la Lube Volley, la Megabox Vallefoglia Volley, la Victoria Libertas Pesaro Basket e il campione Daniele Hackett.