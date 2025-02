Ilrestodelcarlino.it - Allarme a Fermignano. Colpi a raffica in casa

Abitazioni razziate in pieno centro: ingente il bottino, tra monili in oro, oggetti preziosi e contanti. Non pare esserci pace, negli ultimi giorni a, stando a quanto riferiscono i proprietari delle abitazioni svaligiate. In una delle case depredate, i ladri non hanno risparmiato neppure alcuni ricordi di famiglia, di scarso valore commerciale, che erano custoditi nei cassetti. Una delle zone prese di mira è quella a ridosso di via Kennedy, un luogo molto tto per la presenza del grande supermercato Gala. Qui i predoni sono penetrati al mattino all’interno di alcuni appartamenti a piano terra, dopo aver forzato le finestre, quando i proprietari erano al lavoro e i loro figli a scuola. Hanno invece risparmiato le case in cui al mattino si trovavano perlopiù i pensionati. E’ quindi probabile che si tratti di incursioni mirate, che sono state messe in atto con la consapevolezza di non trovare nessuno ine agire indisturbati.