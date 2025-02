Ilrestodelcarlino.it - Alla guida senza patente aggredisce i vigili e scappa: arrestata mamma violenta

Rimini, 20 febbraio 2025 – Fermata per un controllo in strada, sorpresa are(ritirata tempo prima perin stato d’ebbrezza), si scaglia contro gli agenti della polizia locale che le chiedevano i documenti, colpendoli con schiaffi, calci e pugni, poi tenta la fuga scavalcando una recinzione, prima di essere infine. Mattinata di ordinaria follia a Poggio Torriana, dove una donna sudamericana di 27 anni ha scatenato un vero e proprio parapiglia opponendosi ad un accertamento deidell’Unione dei Comuni della Valmarecchia. Ieri la 27enne, difesa dall’avvocato Varliero Fabbri, è stata accompagnata in tribunale dove si è svolta l’udienza di convalida. Su di lei gravavano le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, rifiuto di fornire le generalità.