Iodonna.it - Alla conduzione, accanto ai PanPers c'è Belén Rodríguez. Ospite della prima puntata, Alessandro Siani

Dopo Sinceramente Persia – One milf show, la comicità torna protagonista su Nove con Only Fun 2025. Laquinta edizione del comedy show è stasera alle 21.30.il pubblico ritroverà i– il duo formato da Andrea Pisani e Luca Peracino – con una nuova compagna di viaggio:. I primi due episodi sono già disponibili in streaming su discovery+. Only Fun – Comico Show ha siglato una partnership con Radio Kiss Kiss, la radio ufficiale del programma, che «accenderà il backstage con tutta l’energia travolgente di Marco e Raf», anticipa Discovery. Belen Rodriguez, la battutacon la neve: «Ci verrebbe di darla in testa a qualcuno» X Leggi anche › Belen Rodriguez, le parole per il padre dopo l’incidente: «Lui è la mia forza» Only Fun 2025, i comici nel caststasera su NoveProdotto da Colorado Film, il programma va in scena dal Teatro Galleria di Legnano e accoglie sul palco volti storici del programma ecomicità italiana.