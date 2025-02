Metropolitanmagazine.it - Alfredo e Ornella, chi sono i genitori di Cristina D’Avena

Leggi su Metropolitanmagazine.it

era un medico di origini lucane mentreMariani lavorava come segretaria nello stesso ospedale in cui lavorava il marito. Dopo essersi innamorati e sposati, nel 1966diventatidisin da subito hanno colto le grandi doti canore della figlia e sin da piccola l’hanno assecondata sino all’esordio di, a soli tre anni, allo Zecchino d’oro con il brano “Il valzer del moscerino”. Nel 1976diventatiper la seconda volta di Clarissa, che attualmente lavora come responsabile della comunicazione per la sorellacon cui ha un rapporto davvero speciale.negli anni ha instaurato un rapporto davvero speciale con i, un legame che è maturato col tempo soprattutto perché per molti anni la cantante aveva scelto di non avere un compagno per dedicarsi a pieno al suo lavoro.