Isaechia.it - Alfonso D’Apice torna sui social dopo l’eliminazione dal Grande Fratello e spiazza: “Ore difficili, ho capito tante cose che analizzero? con calma”

è stato l’eliminato dell’ultima puntata del. Nonosi suoi amici nella Casa erano certi si trattasse di uno dei soliti colpi di scena del reality e chesse tra loro in qualità di finalista, in realtà il 25enne napoletano è definitivamente fuori dal gioco.Appena fuori dalla porta rossa, si è detto dispiaciuto di non essere riuscito a portare più avanti il nome della sua città. L’ha però comunque definita una bellissima esperienza.to alla quotidianità,ha pubblicato un video nella sua Napoli: “Aria di casa, quella vera però!”, ha commentato.Nelle ultime ore, poi, ha fatto ritorno anche sui. Nel messaggio che ha scelto di pubblicare, ha alluso a qualcosa che ha appreso fuori dalla Casa che l’avrebbe particolarmente deluso e per cui ha bisogno di un po’ di tempo.