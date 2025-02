Biccy.it - Alfonso D’Apice, le prime parole dopo il Grande Fratello: “Ore difficili”

è tornato sui socialla sua eliminazione dal, condividendo le sueimpressioni su questa esperienza che per lui è stata – dice – straordinaria. “Si chiude un capitolo incredibile. Fin dal primo giorno ho dato il massimo, entrando con il desiderio di farmi conoscere senza mai tirarmi indietro. Ho scelto di essere autentico, onesto e trasparente. Non ho alcun rimpianto, perché ogni decisione è stata presa con il cuore. Anche adesso, da fuori, continuerò sempre a dire la verità” ha dichiarato.L’ex concorrente è tornato a Napoli, ma ha ammesso che il ritorno alla realtà non è stato semplice: “Questeore fuori dalla Casa sono state molto. Rientrando, ho compreso tante cose su cui voglio riflettere con calma”. Ha poi voluto ringraziare chi lo ha sostenuto: “Sono immensamente grato per il vostro affetto e il vostro supporto.